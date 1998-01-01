فئران تتناول "وجبة" بقيمة 19 ألف دولار

وكالات / سما /

قالت الشرطة إن فأرا واحدا على الأقل تسلل عبر ثقب في الجزء الخلفي من ماكينة صراف آلي بشمال شرق الهند، وتسبب في تمزيق عملات تزيد قيمتها عن 19 ألف دولار أميركي.

ونقلت "الأسوشيتد برس" عن مراقب الشرطة في مدينة تينسوكيا، موغدا جيوتي ماهانتا، قوله إنه عندما وصل فنيون لإصلاح جهاز صراف آلي تابع للبنك المركزي الهندي عثروا على فئران ميتة بداخله، وعملات ورقية هندية ممزقة بقيمة تقدر بحوالي 1.3 مليون روبية أو ما يزيد على 19000 دولار.

وكانت الفئران قد دخلت إلى الصراف الآلي من خلال ثقب صغير لإدخال الكابلات.

ويجري البنك حاليا تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تخريب الفئران لهذا المبلغ من المال، وبحث اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار وقوع مثل هذه الحادثة.