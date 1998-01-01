جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فئران تتناول "وجبة" بقيمة 19 ألف دولار

الأحد 24 يونيو 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فئران تتناول "وجبة" بقيمة 19 ألف دولار



وكالات / سما /

قالت الشرطة إن فأرا واحدا على الأقل تسلل عبر ثقب في الجزء الخلفي من ماكينة صراف آلي بشمال شرق الهند، وتسبب في تمزيق عملات تزيد قيمتها عن 19 ألف دولار أميركي.

ونقلت "الأسوشيتد برس" عن مراقب الشرطة في مدينة تينسوكيا، موغدا جيوتي ماهانتا، قوله إنه عندما وصل فنيون لإصلاح جهاز صراف آلي تابع للبنك المركزي الهندي عثروا على فئران ميتة بداخله، وعملات ورقية هندية ممزقة بقيمة تقدر بحوالي 1.3 مليون روبية أو ما يزيد على 19000 دولار.

وكانت الفئران قد دخلت إلى الصراف الآلي من خلال ثقب صغير لإدخال الكابلات.

ويجري البنك حاليا تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تخريب الفئران لهذا المبلغ من المال، وبحث اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار وقوع مثل هذه الحادثة.

#فئران #وجبة

أخبار ذات صلة

فيديو.. سلمى حايك تتناول وجبة من "الصراصير" على الهواء مباشرة

"بقشيش" بقيمة 60 ألف دولار

رجل هندى يقتل زوجته بسبب وجبة "العشاء"

اسهل مهنة.. تمنحك1500 دولار وانت تتناول عشائُك..!

3 ملايين دولار لأجل وجبة مع ملياردير شهير

رجال الإطفاء يعثرون على مخدرات بقيمة 23 مليون دولار

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فتاة تفجر نفسها بـ"الديناميت" على الهواء مباشرة!

"واشنطن بوست" تكشف كواليس بدء العد التنازلي لصفقة القرن

داخلية غزة توضح ملابسات وتفاصيل وفاة الموقوف "الدهيني"

صور ...مسيرة حاشدة في رام الله تطالب برفع العقوبات عن غزة

شاهد ..رياض منصور : انا ضد فرض العقوبات على غزة وموقفي واضح

بالتفاصيل .. ماذا بحث العاهل الأردني مع نتنياهو في لقائه الأخير؟

صورة.. رحيل فنان سوري شهير ... وأيمن زيدان يتقدم العزاء

الأخبار الرئيسية

نبيل عمرو

نبيل عمرو لـ"سما : القيادة الفلسطينية ضعيفة وغير قادرة على مواجهة نتائج صفقة القرن

نتنياهو ومبعوثي ترامب

ماذا جرى بين نتنياهو و مبعوثي ترامب بشأن غزة ؟

قصف غزة -ارشيفية

معاريف: " الحرب الجيدة.. ضربة قاسية للقدرات العسكرية لحماس وليس إسقاطها

كوشنير

كوشنر: إذا لم يعد أبو مازن الى طاولة الحوار فاننا سننشر خطة السلام وهذا ما قاله عن غزة وحماس

شهيد

غزة : شهيد متأثرا بإصابته في "جمعة الوفاء للجرحى"