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اليابان.. مسؤول يتعرض لتوبيخ وخصم راتب بسبب 3 دقائق

الأحد 24 يونيو 2018 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان.. مسؤول يتعرض لتوبيخ وخصم راتب بسبب 3 دقائق



وكالات / سما /

تعرض موظف ياباني كبير في مدينة كوبي جنوبي البلاد، للتوبيخ والعقاب، بسبب دأبه على أخذ استراحة الغداء، قبل ثلاث دقائق من الوقت المحدد لها.

وبحسب ما نقلت صحيفة "جابان تايمز"، فإن المسؤول في هيئة محطات المياه بالمدينة، كان يخرج قبل دقائق من بدء استراحته حتى يحضر الطعام.

وعوقب المسؤول البالغ من العمر 64 عاما، بخصم نصف يوم عمل من راتبه كما جرت الدعوة إلى مؤتمر صحفي لأجل تقديم اعتذار عن الخروج المبكر الذي تكرر 26 مرة طيلة 7 أشهر.

وتبدأ استراحة الغداء في المؤسسة عند الساعة الثانية عشرة وتنتهي في الواحدة، وتطلب الإدارة من موظفيها الالتزام بالفترة المتاحة لهم وعدم تجاوزها.

وقدمت الهيئة التي يعمل فيها الموظف اعتذارا عما حصل ووصفته بالأمر المؤسف على اعتبار أن الموظفين مطالبون بالبقاء في أماكنهم لأداء العمل المطلوب منهم.

وأثارت الحادثة جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض في الأمر مظهرا من مظاهر التحضر واحترام الوقت، لكن آخرين أبدوا تعاطفا مع الضحية الذي خرج لمدة يقضيها آخرون في التدخين.

وتتعامل مدينة كوبي اليابانية بصرامة مع مسألة احترام الوقت، ففي فبراير الماضي، أوقف موظف آخر لشهر كامل عن عمله، بسبب خروجه أثناء فترة الدوام لشراء "سندويشات" من خارج مقر عمله.

#اليابان #مسؤول

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