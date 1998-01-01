بهذه الأطعمة تعالجي حروق البشرة

وكالات / سما /

تعتبر الحروق أثناء الطهي في المطبخ من الأمور المؤلمة والمسبّبة للتقرّحات، في ما يلي بعض الأطعمة المداوية لها والمخفّفة لآلامها

الخردل: ضعي القليل منه على المنطقة المحروقة واتركيه لمدّة قصيرة ثمّ اغسليه بالماء البارد

زلال البيض: يساعد زلال البيض على علاج الحروق وعلى ختمها فالبيض كولاجين طبيعي مغذّي للبشرة. افصلي البياض عن الصفار، اخفقي البياض قليلاً ثمّ ضعيه على الحرق

العسل: ضعي المياه الباردة أولًا على الحرق للحدّ من انتشار الألم، ثمّ ضعي القليل من العسل على المنطقة المحروقة لتشكيل طبقة حماية ولفّيها. إنّ العسل يقلّل من الفترة الزمنية اللازمة لشفاء الحرق

خلّ التفّاح: ضعي خلّ التفّاح على قطعة قماش ثمّ امسحي الحرق فيه فهو يلطّف الألم، كما أنّه فعّالٌ للدغات الحشرات

البطاطا: إنّ قطعة بطاطا نيئة تخفّف ألم الحرق في البشرة، فالبطاطس تفرز سائلاً بارداً يقوم بعمل المياه الباردة على الحرق فيخفّف من اللهب المنبعث من الحرق

صلصة الصويا: ضعي صلصة الصويا على الحرق لمدّة 30 دقيقة وستشعرين بالراحة من ألم الحرق

الشاي: حضّري كوباً من الشاي البارد وبلّلي الحرق بقطعة من القماش المبلولة بالشاي البارد. فالأسيد الموجود في الشاي سيخفّف من لهب الحرق وبالتالي سيساعد في تخفيف الألم

البصل: اصري قطعة من البصل فوق الحرق: سيزول الألم تدريجياً وستمنع التقرّحات من التشكّل

الطماطم: الطماطم علاجٌ أساسيّ لحروق البشرة إذ أنّها تحتوي على مادّة الليكوبين المضادة للأكسدة

بيكربونات الصوديوم: امزجي بيكربونات الصوديوم مع المياه، ضعيه على الحرق ولفّي يدك بكيس بلاستيكي لمدّة 7 دقائق ثمّ أزيليه، ستلاحظين أنّ الألم الناتج عن الحرق قد اختفى

اللبن الزبادي: للبن علاج طبيعي للحروق فهو يرطّب البشرة ويعيد توازنها الاسيدي/القلوي. ضعيه على الحرق لمدّة 15 دقيقة ثمّ اغسلي الحرق بالمياه الباردة