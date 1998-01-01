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الكشف عن الجرعة المفيدة من القهوة للقلب

الأحد 24 يونيو 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن الجرعة المفيدة من القهوة للقلب



وكالات / سما /

اكتشف علماء من جامعة هاينريش هاينة، في دوسلدورف بألمانيا، أن تناول القهوة بصورة منتظمة يساعد في تحسين وظائف مصادر الطاقة في الجسم ويحمي القلب والأوعية الدموية من التلف.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن الباحثين اكتشفوا أن المفعول الوقائي للقهوة يصل إلى أعلى مستوياته عند دخول كمية الكافيين الموجودة في أربع فناجين من القهوة إلى الجسم في اليوم الواحد.

وتحسن القهوة وظائف الخلايا البطانية الموجودة في السطح الداخلي للأوعية الدموية، بتأثير من بروتين p27 الذي تحتويه، حيث يقوم بدور أساسي في كبح دورة الخلايا وإطالة عمرها.

كما تبين أن بروتين p27 موجود في ميتوكوندريا (مصنع الطاقة في الجسم) جميع أنواع الخلايا الأساسية للقلب والأوعية الدموية. ويحمي هذا البروتين خلايا عضلة القلب من الموت ويسبب تحول الأرومات الليفية (خلايا الأنسجة الرابطة) إلى خلايا محتوية على ألياف مقلصة.

وأكد الباحثون أن الكافيين يحفز وصول البروتين p27 إلى الميتوكوندريا، ما خفض خطورة تلف قلب الفئران المخبرية المسنة والتي تعاني من السمنة.

#القهوة #القلب

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