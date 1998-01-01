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فيسبوك.. ميزة جديدة تخبرك بـ"سر شخصي"

الأحد 24 يونيو 2018 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك.. ميزة جديدة تخبرك بـ"سر شخصي"



وكالات / سما /

كشفت مواقع متخصصة في أخبار التكنولوجيا أن "فيسبوك" تختبر ميزة جديدة، تمكّن المستخدمين من معرفة عدد الساعات التي يقضونها على تطبيق التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا.

وحسب موقع "ماشابل"، فإن التطبيق سيمد مستخدميه بإحصاءات دقيقة عن توقيتات الدخول والخروج منه، بميزة تحمل اسم "وقتك على فيسبوك".

ويعتقد أن الغرض من الميزة الجديدة هو تذكير المستخدمين بالحصول على قسط من الراحة لدى استخدام تطبيق "فيسبوك"، والحيلولة دون قضائهم أوقاتا طويلة عليه.

وحسب صور مسربة نشرها مطورون على مواقع التواصل، فإن الخاصية الجديدة تظهر عدد الدقائق التي يقضيها المستخدم على تطبيق "فيسبوك" خلال أسبوع، مع إمكانية تحديده سلفا على أن يرسل التطبيق إشعارا للمستخدم لدى انقضاء الوقت الذي حدده.

ولم ترد "فيسبوك" على طلبات للتعليق حول تحديثها، لكن هذه الخاصية تبدو متسقة مع السياسات الجديدة للشركة التي تهدف إلى تنظيم وقت المستخدمين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قدمت "غوغل" و"أبل" ميزات مشابهة تساعد المستخدمين على مراقبة الوقت الذي يقضونه على التطبيقات ومع هواتفهم الذكية

#فيسبوك

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