هل سيصبح الايفون يعمل كمفتاح للسيارة ؟

وكالات / سما /

تعمل شركة أبل مع مجتمع اتصال السيارات (CCC) من أجل تطوير معيار “مفتاح رقمي” يتيح للسائقين استبدال مفاتيحهم المادية، واستخدام المفتاح الرقمي عبر شريحة NFC داخل جهاز آيفون لفتح قفل السيارة وتشغيل المحرك وغلقه.

واستخدام شريحة NFC يساعد على إبقاء العملية آمنة بسبب المدى القصير للإشارة، بالإضافة إلى ذلك، فإن مجتمع اتصال السيارات يعد بأحدث الإجراءات الأمنية لمنع الوصول غير المرخص للسيارات.

ولقد قدم بالفعل المجتمع مواصفات الإصدار 1.0 من المفتاح الرقمي الذي تم تطويره، وبدأوا حاليا العمل على مواصفات الإصدار الثاني 2.0 من المفتاح الرقمي، والذي يتوقع إصداره في الربع الأول من عام 2019 وسيسمح لأجهزة ومركبات ذكية مختلفة بالعمل مع بعضها البعض.

والجدير بالذكر فإن هذا التطوير للإصدار 2.0 يتم من خلال التعاون مع الشركات الأعضاء في CCC والتي تشمل أبل، أودي، بي ام دبليو، جنرال موتورز، هيونداي، إل جي، باناسونيك، سامسونج، وفولكس فاجن وغيرهم.

وقال القائمون على هذا التطوير: “نحن بالفعل نستخدم هواتفنا لفتح أبواب المنازل والمكاتب، لذلك من المنطقي أن تكون الخطوة التالية هي القدرة على تشغيل سياراتنا رقمياً”.