الرجوب يشيد بهلال القدس ويثمن دور الرياضة الفلسطينية

وكالات / سما /

بعد أن توج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وشركة الوطنية موبايل - إحدى شركات Ooredoo العالمية – وراعي كرة القدم الفلسطينية، نادي هلال القدس بطلًا لكأس فلسطين للموسم الكروي 2017 / 2018، وذلك بعد اختتام بطولة كأس فلسطين بمباراتي الذهاب والإياب بين فريقي شباب خانيونس (النشامى) وهلال القدس (أسود العاصمة) هنأ اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، نادي هلال القدس على الفوز الذي ظفر به، مؤكدًا أن فوز هلال القدس بلقبه الرابع لهذا العام، يعكس حجم التطور الرياضي الكبير في فلسطين بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص، على الرغم من كل محاولات التضييق عليه من قبل الاحتلال، الذي يسعى بشكل دائم لعرقلة ومنع إقامة أي نشاط رياضي فلسطيني في القدس، والذي يستهدف أيضا كافة محاولات تطوير الرياضة في القدس، وأن هذا الفوز يحمل رسالة للعالم يؤكد فيها أن الشباب المقدسي محب للسلام.

وثمن اللواء الرجوب دور شركة الوطنية موبايل، في رعايتها لدوري المحترفين وكأس فلسطين الأمر الذي ساهم بشكل كبير في نجاحهما، داعيا كافة شركات القطاع الخاص لتتبع خطى الشركة في رعاية الرياضة والاستثمار فيها، خاصة أن الرياضة أصبحت اليوم صناعة وطنية لدى كافة الدول، وإحدى قطاعات الاستثمار الهامة.

ومن جانبه علق الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل د. ضرغام مرعي على المباراة: "كانت مباراة متميزة وشديدة الإثارة، جعلتنا نستذكر إمكانيات الشباب الفلسطيني المبدع، والطاقات الكبيرة لديهم، وأكدت لنا أن الرياضة الفلسطينية وكرة القدم تحديدًا هي من أهم القطاعات التي يجب الاستثمار بها ودعمها، لتكون رافعة لهوايات الشباب، وحاضنة لجهودهم وطاقاتهم".

وأعرب د. مرعي عن اعتزاز الوطنية موبايل بالعلاقة الوثيقة التي تربطها مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقيادة اللواء جبريل رجوب، الذين قدموا كل الجهود لتطوير المنظومة الكروية الفلسطينية ورفعة اسم دولة فلسطين عاليًا بين الشعوب والأمم حول العالم.