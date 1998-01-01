جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب رفح يتعاقد مع اللاعب القاضي

الأحد 24 يونيو 2018 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يتعاقد مع اللاعب القاضي



رفح / سما /

أنجز نادي شباب رفح- بطل كأس فلسطين قبل الأخيرة صفقة صانع الألعاب الهداف أدهم القاضي، قادماً من نادي القادسية في رفح، للعب مع الأزرق لمدة موسمين، تنتهي في 2010.

وقال محمود قشطة عضو الإدارة الذي حضر التوقيع، إن صفقة القاضي تعتبر من الصفقات الهامة للفريق لتعزيز خط الوسط، واستعادة القدرة على التهديف.

وذكر أن صفقة القاضي هي الثانية بعد ضم المهاجم عودة ظهير.

من جهة أخرى، أكد الوليد حجازي رحيله عن صفوف الاتحاد بالشجاعية, عقب نهاية عقده مع النادي كما قرر لاعب خط الوسط فادي أبو حصيرة الانتقال من الهلال إلى خدمات الشاطئ في الموسم المقبل.

من جهته أكد اللاعب إبراهيم أبو سيف إنه سينضم إلى شباب جباليا من الدرجة الممتازة، عقب نهاية عقده مع الأهلي الذي هبط إلى الدرجة الأولى.

#شباب رفح #ادهم القاضي

أخبار ذات صلة

الزيتون

نادي الزيتون يتعاقد مع اللاعب طارق مسعود

ليث

شباب الخليل يتعاقد مع ليث البشتاوي

thumb

شباب جباليا يتعاقد مع مهاجم الصداقة

palestine_shabab_alsamu_logo

شباب السموع يتعاقد مع أربعة لاعبين

شباب يطا

شباب يطا يضم اللاعب "مشايخ"

860x484 (3)

شباب السموع يهزم شباب الخليل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فتاة تفجر نفسها بـ"الديناميت" على الهواء مباشرة!

"واشنطن بوست" تكشف كواليس بدء العد التنازلي لصفقة القرن

داخلية غزة توضح ملابسات وتفاصيل وفاة الموقوف "الدهيني"

صور ...مسيرة حاشدة في رام الله تطالب برفع العقوبات عن غزة

شاهد ..رياض منصور : انا ضد فرض العقوبات على غزة وموقفي واضح

بالتفاصيل .. ماذا بحث العاهل الأردني مع نتنياهو في لقائه الأخير؟

صورة.. رحيل فنان سوري شهير ... وأيمن زيدان يتقدم العزاء

الأخبار الرئيسية

نبيل عمرو

نبيل عمرو لـ"سما : القيادة الفلسطينية ضعيفة وغير قادرة على مواجهة نتائج صفقة القرن

نتنياهو ومبعوثي ترامب

ماذا جرى بين نتنياهو و مبعوثي ترامب بشأن غزة ؟

قصف غزة -ارشيفية

معاريف: " الحرب الجيدة.. ضربة قاسية للقدرات العسكرية لحماس وليس إسقاطها

كوشنير

كوشنر: إذا لم يعد أبو مازن الى طاولة الحوار فاننا سننشر خطة السلام وهذا ما قاله عن غزة وحماس

شهيد

غزة : شهيد متأثرا بإصابته في "جمعة الوفاء للجرحى"