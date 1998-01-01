شباب رفح يتعاقد مع اللاعب القاضي

رفح / سما /

أنجز نادي شباب رفح- بطل كأس فلسطين قبل الأخيرة صفقة صانع الألعاب الهداف أدهم القاضي، قادماً من نادي القادسية في رفح، للعب مع الأزرق لمدة موسمين، تنتهي في 2010.

وقال محمود قشطة عضو الإدارة الذي حضر التوقيع، إن صفقة القاضي تعتبر من الصفقات الهامة للفريق لتعزيز خط الوسط، واستعادة القدرة على التهديف.

وذكر أن صفقة القاضي هي الثانية بعد ضم المهاجم عودة ظهير.

من جهة أخرى، أكد الوليد حجازي رحيله عن صفوف الاتحاد بالشجاعية, عقب نهاية عقده مع النادي كما قرر لاعب خط الوسط فادي أبو حصيرة الانتقال من الهلال إلى خدمات الشاطئ في الموسم المقبل.

من جهته أكد اللاعب إبراهيم أبو سيف إنه سينضم إلى شباب جباليا من الدرجة الممتازة، عقب نهاية عقده مع الأهلي الذي هبط إلى الدرجة الأولى.