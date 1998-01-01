جوردي ألبا : لا أفهم سبب انتقاد الجميع ميسي الفريد من نوعه

وكالات / سما /

أكد جوردي ألبا نجم منتخب إسبانيا، وفريق برشلونة بأنه لا يفهم سبب انتقاد الجميع زميله بالبلوجرانا ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين خلال أحداث منافسات كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا.

ويتعرض ليونيل ميسي ابن الـ 31 عامًا للانتقادات الشديدة بسبب أداء منتخب الأرجنتين الباهت في المونديال الحالي، بتواجده في المركز الأخير بمجموعته الرابعة بنقطة وحيدة بعد مرور جولتين من دور المجموعات.

ويحتاج منتخب الأرجنتين للفوز في مباراته الأخيرة أمام منتخب نيجيريا، مع تعادل أو خسارة أيسلندا من منتخب كرواتيا، حتى يتأهل للدور المقبل.

وتحدث جوردي ألبا لصحيفة “ماركا” الإسبانية عن ميسي قائلاً “لا يمكنني تصور ذلك، ميسي يتعرض للانتقادات، لا أفهم السبب بصراحة”.

وأضاف “منتخب الأرجنتين بالتأكيد أفضل عندما يلعب معهم، والموضوع يختلف عندما لا يشارك، على جماهير الأرجنتين أن تكون فخورة بأن ميسي ضمن صفوفهم”.

وتابع “ميسي لاعب فريد من نوعه، الذي لسوء الحظ خسر ثلاثة نهائيات مع منتخب بلاده، وهذا شيء ليس بالسهل، ولكن على الجميع أن يُعجب بما فعله مع الأرجنتين”.

يذكر أن منتخب الأرجنتين كان قد وصل لنهائي النسخة الماضية بكأس العالم 2014 في البرازيل، ولكن خسر أمام منتخب ألمانيا بهدف نظيف سجل في الوقت الإضافي بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.