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بلدية خان يونس تمنع السباحة في بعض الأماكن و تدعو المصطافين للالتزام بإرشادات المنقذين

الأحد 24 يونيو 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

حذرت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عموم السكان والمصطافين من السباحة في بعض الأماكن على شاطىء البحر وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم نظراً لوجود متغيرات بيئية في تلك الأماكن قد تضر بالصحة العامة حال السباحة فيها.

وبين مدير دائرة الصحة والبيئة الدكتور يوسف شبير أن الأماكن المحظور السباحة فيها تتمثل في منطقة المصب الواقع شمال المتنزه البحري، وذلك على بعد 600 متراً شمالاً وجنوباً من نقطة التصريف، بالإضافة إلى حظر السباحة في ميناء الصيادين لعدم توفر منقذين.

وشدد شبير على أن بلدية خان يونس تسعى دوماً للحفاظ على حياة السكان وتجنيبهم المخاطر المحدقة بهم، مؤكداً أنه قد تم تركيب مجموعة من أبراج الإنقاذ على طوال الشاطىء وتشغيل منقذين من خلال وزارة الحكم المحلي تم تجهيزهم بمعدات مختلفة ويعملون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً خلال موسم الصيف.

وطالب شبير  كافة المصطافين وعموم السكان الوافدين إلى شاطىء البحر  بضرورة الالتزام بإرشادات المنقذين للحفاظ على حياتهم وتجنيبهم المخاطر الوشيكة التي يمكن أن تحدث في حالة السباحة في الأماكن الخطرة  التي يوجد بها رايات باللون الأحمر أو خارج أوقات دوام المنقذين، مع التأكيد على عدم السباحة أو النزول إلى البحر خلال الليل لعدم توفر المنقذين ولانعدام الإنارة ولمنع حالات الغرق التي تحصد أرواح الأبرياء نتيجة لعدم معرفتهم بأسس السباحة وأوقاتها وأماكنها.

والجدير ذكره أن سلطة جودة البيئة كانت قد أصدرت خارطة جودة مراقبة مياه شاطىء بحر قطاع غزة خلال دورة مايو 2018م، حيث تم جمع عينات وتحليلها في مختبر وزارة الصحة والتي أكدت أن خان يونس تتمتع بشاطىء نظيف عدا الأماكن التي تم ذكرها آنفاً ويمنع السباحة فيها.

#بلدية خان يونس #السباحة

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