خريشة : نرفض المساس بمستشفى الهلال الاحمر وموظفيه

رام الله /سما/

صرح الدكتور حسن خريشه نائب رئيس المجلس التشريعي عن رفضه لاتخاذ أي اجراء ضد مستشفى الهلال الاحمر في طولكرم باعتبار مؤسسة الهلال الاحمر مؤسسة وطنية وجدت قبل السلطة ، وقد ساهمت مع المؤسسات الاخرى في تعزيز مشروع الصمود والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال .

وعبر عن استغرابه من محاولة انهاء خدمات عدد كبير من الموظفين واغلاق المستشفى، وللعلم هذه مؤسسه خيريه غير ربحيه ولم يكن الهدف في يوم من الايام هو جني الارباح من وراء هذه المؤسسه ومستشفاها .

وناشد السيد الرئيس بعدم الموافقه على ذلك ، وطالب د. حسن خريشه مؤسسات المجتمع المدني بحماية المؤسسه وتقديم الدعم اللازم لها ، واشاد بدور نقابة الاطباء والمهن الصحية الاخرى وكل العاملين في القطاع الصحي وكل المهتمين باستمرار تقديم الخدمات لجمهور الفقراء والمهمشين .