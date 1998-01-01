اعترافات مثيرة لهيكتور كوبر قبل مواجهة مصر والسعودية

وكالات / سما /

اعترف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بقلة خبراته في التعامل مع كأس العالم، كونها المرة الأولى التي يخوض خلالها تدريب احدى منتخبات المونديال.

وقال كوبر خلال تصريحات تليفزيونية:” سأرحل إذ أرادت جماهير مصري عدم استمراري في منصبي”.

وتابع:ط ربما أكون أخطأت في اختياراتي ولكتي لست نادماً على ذلك، فأفضل اللحظات التارايخية في مشواري التدريبي كانت مع منتخب مصر”.​

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن نيل شرف تدريب منتخب مصر في المونديال أكبر من التتويج بدوري أبطال أوروبا على حد وصفه.