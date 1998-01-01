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دروجبا: لوكاكاو يلعب الكرة على طريقة لاعبي التنس

الأحد 24 يونيو 2018 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
دروجبا: لوكاكاو يلعب الكرة على طريقة لاعبي التنس



وكالات / سما /

يُقدم النجم البلجيكي لوكاكو أداءً مُبهراً لمعظم متابعي كأس العالم حيثُ نجح في تسجيل أربعة أهداف في مباراتين جعلوه منافساً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على قائمة الهدافين في البطولة .

 

لوكاكو نجح في مساعدة منتخب بلجيكا على حصد 3 نقاط وحسم التأهل مبكراً إلى دور الستة عشر قبل مواجهة إنجلترا في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة السابعة .

ومن جانب آخر أثنى المهاجم الإيفواري ديديه دروجبا على زميله السابق في نادي تشيلسي لوكاكو بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه .

وصرح دروجبا في هذا الشأن قائلاً ” لوكاكو أحرز الهدف الأول أمام تونس بشكل رائع لقد كان قادراً على مراوغة ثنائي الدفاع بشكل رائع ثم خلق مساحة للتسديد “.

ثم أضاف قائلاً ” بالإضافة إلى أنه فعل شئ أحبه كثيراً وهي الخطوات القصيرة التي قام بها قبل التسديد فهي مثل ما يقوم به لاعبي التنس قبل التسديد بقوة فذلك يجعل لديك قدرة على التركيز أكثر والدقة في تنفيذ الركلة “.

 

يُذكر أن المنتخب البلجيكي نجح في الفوز بأول مبارياته أمام بنما بنتيجة 3/0 ثم ثاني مبارياته أمام منتخب تونس بنتيجة 5/2 .

وإختتم دروجبا حديثه قائلاً ” لوكاكو لاعب يبحث عن التطور دائماً لذلك سنجده يستمع لنصائح من حوله كثيراً، آرى أن وجود لاعب مثل تييري هنري قريب منه سيجعله يتطور أكثر كما رأينا في كأس العالم .

الجدير بالذكر أن مدرب منتخب بلجيكا قد أعلن عن تفكيره في إراحة لوكاكو خلال الجولة الثالثة أمام منتخب إنجلترا بعد ضمان التأهل .

#دروجبا

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