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كانتي قد يتسبب في صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة

الأحد 24 يونيو 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كانتي قد يتسبب في صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة



وكالات / سما /

يتصارع قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة حاليًا على التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

 

ويتألق نجولو كانتي صاحب الـ 27 عامًا مع فريقه تشيلسي في الفترة الماضية الذي انتقل إليه صيف 2016 قادمًا من ليستر سيتي بعد تتويجه مع الثعالب بلقب الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة “le parisien” الفرنسية بأن باريس سان جيرمان سبق وأن أعلن عن رغبته في التعاقد مع نجولو كانتي هذا الصيف.

ولكن مع دخول ريال مدريد وبرشلونة في الصفقة، فإن الأمور ستكون صعبة على سان جيرمان، خاصةً مع رغبة اللاعب الكبيرة في اللعب للريال أو البلوجرانا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن عقد كانتي مع تشيلسي ينتهي عام 2021، ولكن من المتوقع أن يقدم ريال مدريد، وبرشلونة عرضًا مغريًا يجعل إدارة البلوز توافق على رحيل اللاعب.

 

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يضع نجولو كانتي ضمن أهدافه الرئيسية في الميركاتو الحالي، وهو نفس الشيء بالنسبة لبرشلونة الذي يرغب في تعزيز خط وسطه بلاعبين جدد، ومسؤول التعاقدات الجديد أبيدال قد يساعد في إنهاء الصفقة لصالح النادي الكتالوني.

#كانتي

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