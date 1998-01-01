كروس يدخل تاريخ ألمانيا بالمونديال

وكالات / سما /

حقق توني كروس لاعب المنتخب الألماني، رقما قياسيا في انتصار "المانشافت" الصعب على السويد (2-1)، ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن كروس سجل أكثر هدف متأخر للمنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم، وذلك في الدقيقة 94 و42 ثانية "باستثناء الأوقات الإضافية".

وأوضحت "أوبتا", أن نجم "الماكينات" لمس الكرة 144 مرة، أمام السويد كرقم قياسي لم يصل إليه أي لاعب في المنتخب الألماني منذ 1966.

وسجل كروس هدف الانتصار للمنتخب الألماني، ليبقي على أحلام حامل اللقب في العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم.