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ماذا جرى بين نتنياهو و مبعوثي ترامب بشأن غزة ؟

الأحد 24 يونيو 2018 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا جرى بين نتنياهو و مبعوثي ترامب بشأن غزة ؟



القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مُجدداً، مع جارد كوشنير مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الاجتماع "انصب على خطة السلام الأمريكية والجهود المبذولة لمنع تدهور الأوضاع في غزة".

من جانبها قالت يديعوت، ان اللقاء تمحور كله حول الوضع في قطاع غزة.

وقال نتنياهو  :" لقد حصلنا على دعم أمريكي كامل لما نقوم به من نشاطات عسكرية لحماية أمن سكان مغلف غزة، كما بحثنا الوضع الإنساني في غزة دون أن يتم تقوية حماس.

#نتنياهو #غزة #ترامب

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