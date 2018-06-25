هيئة الأسرى: تأجيل جلسة النظر بطلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض رجائي عبد القادر

رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصرة، بأن ما يسمى "لجنة الإفراج المبكرة" في معتقل "النقب"، قررت تأجيل جلستها للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض رجائي عبد القادر، لحين تحديد موعد جديد للجلسة، حيث كان من المفترض أن تُعقد الجلسة يوم غد الإثنين 25/6/2018، لكن تم تأجيلها بسبب نقل الأسير إلى معتقل "إيشل".

ولفت نصاصرة بأنه قد جرى نقل الأسير عبد القادر منذ حوالي أسبوعين، من معتقل "النقب" إلى معتقل "إيشل" ليكون قريبا من مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج الكيماوي.

يذكر بأن الأسير رجائي عبد القادر سكان دير عمار قضاء رام الله، مصاب بسرطان الكبد والرئة، وتفاقمت حالته في الفترة الأخيرة، حيث خسر من وزنه 6 كغم، ويعاني من أوجاع في الصدر، ويصاب بحالة دوخة وأوجاع في الكبد، ولا يستطيع النوم سوى 3 ساعات من شدة الألم.