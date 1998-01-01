جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على سائق عمومي ينقل الأطفال داخل صندوق المركبة في الخليل

الأحد 24 يونيو 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

ألقت الشرطة اليوم القبض على سائق مركبة عمومي كان ينقل الأطفال بشكل خطير داخل صندوق مركبته بمدينة الخليل .     

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على فيديو مصور ورد لشرطة المرور يتضمن قيام سائق مركبة عمومية بنقل أطفال داخل صندوق مركبته بطريقة تشكل خطورة كبير على حياتهم , بناء على ذلك باشرت شرطة المرور إجراءات البحث والتحري للقبض على هذا السائق وضبط مركبته " .

 وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات وتحديد أوصاف المركبة , فقد تمكنت شرطة المرور من تحديد هوية السائق وإلقاء القبض عليه وضبط مركبته , حيث تم مخالفته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول . حيث أفاد بعد سماع أقواله بقيامه بنقل الأطفال داخل صندوق المركبة اثناء قيادته في شورع المدينة . هذا وأكد البيان حجز المركبة المخالفة والتحفظ على السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة

أخبار ذات صلة

نداء خلايلة

فتاة استدرجته .. الشرطة تلقي القبض على قتلة الشاب "خلايلة من الخليل "

مكان عملية الدهس

صور وفيديو : إطلاق نار على سائق بعد دهسه 3 جنود إسرائيليين في عكا

موغريني :الاتحاد الاوروبي لن ينقل سفاراته للقدس وموقف ترامب مرفوض

موغريني :الاتحاد الاوروبي لن ينقل سفاراته للقدس وموقف ترامب مرفوض

موقع اسرائيلي ينقل عن مردخاي : عباس استجاب لمطلبنا وابعد اعداءنا عن مركزية فتح

نيفين العواودة

صور: قاتل "العواودة" سائق تاكسي وقام بحملها للطابق السادس بعد ان نفذ جريمته

اسماعيل هنية وامير قطر

هنية: قطر وافقت على إيداع مبلغ 100 مليون دولار سنوياً لصالح صندوق الاعمار

الأكثر قراءة اليوم

"واشنطن بوست" تكشف كواليس بدء العد التنازلي لصفقة القرن

شاهد.. فتاة تفجر نفسها بـ"الديناميت" على الهواء مباشرة!

داخلية غزة توضح ملابسات وتفاصيل وفاة الموقوف "الدهيني"

صور ...مسيرة حاشدة في رام الله تطالب برفع العقوبات عن غزة

شاهد ..رياض منصور : انا ضد فرض العقوبات على غزة وموقفي واضح

بالتفاصيل .. ماذا بحث العاهل الأردني مع نتنياهو في لقائه الأخير؟

صورة.. رحيل فنان سوري شهير ... وأيمن زيدان يتقدم العزاء

الأخبار الرئيسية

نبيل عمرو

نبيل عمرو لـ"سما : القيادة الفلسطينية ضعيفة وغير قادرة على مواجهة نتائج صفقة القرن

نتنياهو ومبعوثي ترامب

ماذا جرى بين نتنياهو و مبعوثي ترامب بشأن غزة ؟

قصف غزة -ارشيفية

معاريف: " الحرب الجيدة.. ضربة قاسية للقدرات العسكرية لحماس وليس إسقاطها

كوشنير

كوشنر: إذا لم يعد أبو مازن الى طاولة الحوار فاننا سننشر خطة السلام وهذا ما قاله عن غزة وحماس

شهيد

غزة : شهيد متأثرا بإصابته في "جمعة الوفاء للجرحى"