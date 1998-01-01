الشرطة تقبض على سائق عمومي ينقل الأطفال داخل صندوق المركبة في الخليل

الخليل / سما /

ألقت الشرطة اليوم القبض على سائق مركبة عمومي كان ينقل الأطفال بشكل خطير داخل صندوق مركبته بمدينة الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على فيديو مصور ورد لشرطة المرور يتضمن قيام سائق مركبة عمومية بنقل أطفال داخل صندوق مركبته بطريقة تشكل خطورة كبير على حياتهم , بناء على ذلك باشرت شرطة المرور إجراءات البحث والتحري للقبض على هذا السائق وضبط مركبته " .

وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات وتحديد أوصاف المركبة , فقد تمكنت شرطة المرور من تحديد هوية السائق وإلقاء القبض عليه وضبط مركبته , حيث تم مخالفته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول . حيث أفاد بعد سماع أقواله بقيامه بنقل الأطفال داخل صندوق المركبة اثناء قيادته في شورع المدينة . هذا وأكد البيان حجز المركبة المخالفة والتحفظ على السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .