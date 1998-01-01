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لجان العمل الصحي تبدأ تدريباً شبابيا في بيت ساحور حول القيادة والتأثير

الأحد 24 يونيو 2018 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

بدأت مؤسسة لجان العمل الصحي تدريبا حول "القيادة والتأثير" ل25 شاب وشابة من مختلف محافظات الضفة الغربية يمثلون عدداً من المؤسسات إلى جانب مؤسسة لجان العمل الصحي مثل الهلال الأحمر الفلسطيني ومركز إبداع ومركز غراس والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك في قاعة مستشفى الدكتور أحمد المسلماني في بيت ساحور، وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام بتنفيذ وتيسير المدرب عائد حوشية ومنسق مشاريع البرامج التنموية في المؤسسة محمد صبري.

ومع إنطلاقة التدريب رحب مدير دائرة التنمية في لجان العمل الصحي رائد عويضات بالحضور وتحدث عن الأهداف التدريبية وأهمية تمكين الشباب من خلال مثل هذه التدريبات ليتملكوا القيادة والمهارات الحياتية، وقال إن الحق في الصحة ودمج النوع الاجتماعي من المفاهيم المهمة في الطوير المجتمعي.

وإستعرض عويضات مجالات عمل لجان العمل الصحي على صعيد الإئتلاف الشبابي للدفاع عن الحق بالصحة وضرورة رفد هذه الإئتلافات بالشباب من كلا الجسنين وتناول مجالات عمل المؤسسة على الصعيد المحلي والدولي للشباب مثل عضوية المؤسسة في حركة صحة الشعوب التي تتبنى مساحات ومبادرات شبابية تتعلق بدور الشباب في الدفاع عن الحق بالصحة ما يشكل فرصة حقيقة يجب إستثمارها من قبل الشباب للحد من معيقات الحق بالصحة وعلى رأسها الاحتلال.

ويتلقى المتدربون خلال الأيام الأربعة مهارات القيادة وإتخاذ القرار وأنماط الشخصية وتوظيف كافة المهارات في مجال وساحات العمل المجتمعي.

والجدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة من التدريبات التي تنفذها لجان العمل الصحي في المناطق الفلسطينية ضمن مشروع الحق في الصحة، ويستهدف العشرات من الشباب الذين ينتمون لمؤسسات متنوعة.

#لجان العمل الصحي

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