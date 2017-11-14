الأسرى للدراسات : المعتقل المضرب " شوكة " في وضع الخطر

غزة / سما /

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الاعلام بدعم واسناد اضراب المعتقل حـسـن حـسـنين شـوكـة (30 عاماً)؛ من بيت لحم ، والمضرب عن الطعام لليوم (22) على التوالي ، رفضاً لقرار سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفى بلا لائحة اتهام ، وبملف سرى .

وأكد د. حمدونة على تراجع صحة الأسير " شوكة " ، والذى يعانى من نقص في مستوى الضغط والسكر ، ونقص في الوزن ، وضبابية في الرؤيا ، وعدم القدرة على الحركة والوقوف ، مع وجود آلام شديدة في الرأس والمفاصل وباقى الجسم .

وأضاف د. حمدونة أن الأسير " شوكة " خاض اصراباً سابقاً مفتوحاً عن الطعام لمدة (35) يوماً، وتم حينها الغاء الاعتقال الادارى بحقه وفقاً لاتفاق مع سلطات الاحتلال بتاريخ 14/11/2017م .

وأشار د. حمدونة أن المحكمة الاسرائيلية حولت المعتقل شوكة للاعتقال الادارى رغم أنه أنهى حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر انتهت في 03/06/2018م ، ومن ثم تم تحويله بلا مبرر للاعتقال الادارى .