نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد (13) مواطناً من الضفة غالبيتهم من محافظة بيت لحم.

وبين نادي الأسير أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم وهم: محمد شحادة، حسين كوازبة، مهدي نواورة، موسى صلاحات، علاوة على كل من: محمود الشويكي، رمزي الهريمي، خليل الهريمي وثلاثتهم من الأسرى المحررين.

كما واعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم نور شمس وبلدة زيتا في محافظة طولكرم وهم: هيثم مرعي شحادة (35 عاماً)، ومحمد أحمد فودة (19 عاماً)، وإبراهيم فارس شرقية (22 عاماً).

ومن محافظة قلقيلية اُعتقل المواطن نظام نصر خدرج (28 عاماً)، إضافة إلى مواطن آخر من محافظة الخليل وهو محمد فوزي الرجبي.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً جرى اعتقاله من بلدة المغير في محافظة رام الله والبيرة وهو أنور منير أبو عليا.