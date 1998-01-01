مستشفي الحلو الدولي تطلق حملة عمليات وكشف مجاني لمدة شهر

غزة / سما /
أطلقت مستشفي الحلو الدولي حملة "نحن بعون الله نرعاكم" وذلك نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا في قطاعنا الحبيب ، وتستمر الحملة المجانية لمدة شهر من تاريخ 15-6 حتي تاريخ 15-7
وقال مدير مستشفي الحلو الدولي "د.ثروت الحلو" ، تقديراً للظروف القاسية التي يمر بها شعبنا في غزة قررت المستشفي ان يكون الكشف مجاني في بعض التخصصات ومنها :
50 عملية أطفال أنابيب مجانا
10 عمليات جراحة عامة مجانا
5 عمليات تفتيت حصي مجانا
5 حالات اكسجين مضغوط مجانا
5 عمليات تخطيط الدماغ والعضلات مجانا
كشف مجاني لقسم النساء والتوليد
وايضا قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الاسنان وعيادة الاكسجين المضغوط والقدم السكرية
وايضاً خصم (30%) علي التحاليل الطبية وصور الاشعة