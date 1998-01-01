بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

انقرة / وكالات /

يتوجه أكثر من 56 مليون ناخب تركي صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية ونواب البرلمان.



وتجري العملية الانتخابية في عموم البلاد بين الساعة الـ08:00 والـ17:00 بالتوقيت المحلي، وسيدلي الناخبون بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.



وسبق للمغتربين أن أدلوا بأصواتهم في 123 بعثة تركية في 60 دولة، في الفترة بين 7 و19 حزيران/ يونيو الجاري، وبلغ عدد المصوتين في البعثات والمعابر الحدودية مليونا و486 ألفا و532 ناخبا.



ومن المقرر أن يشارك 415 مراقبا من 8 مؤسسات وهيئات برلمانية دولية في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا التي تجرى اليوم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إينجه، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.



ومن المتنافسين أيضًا، مرشحة "حزب الجيد" ميرال أقشنر، ومرشح حزب "السعادة" تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب "الوطن" دوغو بيرنجك.



بينما يتنافس في الانتخابات البرلمانية، مرشحو كل من أحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" و"الدعوة الحرة" و"إيي" و"الحركة القومية" و"السعادة" و"وطن".



ويشارك مرشحو حزب "الاتحاد الكبير" ضمن قائمة "العدالة والتنمية"، ومرشحو "الديمقراطي" في قائمة "حزب الجيد".

وفي ما يأتي عرض لمختلف المرشحين على الرئاسة:



رجب طيب أردوغان



الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان المولود في 26 شباط/فبراير 1954 في إسطنبول، ومرشح لولاية جديدة.



وأردوغان الأب لأربعة أولاد هو على رأس البلاد منذ 2003، أولا كرئيس للوزراء ثم كرئيس اعتبارا من 2014.



بدأ حياته السياسية كرئيس لبلدية إسطنبول في 1994 وأسس في 2001 حزب العدالة والتنمية الذي هيمن على الحياة السياسية وفاز في كل الانتخابات منذ العام 2002.



محرم إينجه



ولد في الرابع من أيار/مايو 1964 في يالوفا بشمال غرب البلاد. أستاذ فيزياء سابق.



تم اختياره لتمثيل حزب الشعب الجمهوري المعارض رغم أنه أخفق مرتين في تولي رئاسته.



أب لابن واحد وخطيب مفوه.



ميرال أكشينار



ولدت في 18 تموز/يوليو 1956 في أزميت وكانت أول معارضة تعلن ترشحها تحت راية "الحزب الجيد" الذي أسسته في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.



قومية محافظة وأم لابن واحد. كانت وزيرة للداخلية في التسعينيات وشغلت لوقت طويل عضوية حزب الحركة القومية، وهو حزب قومي متحالف مع أردوغان.



لكن انضمامها إلى الحكومة بين العامين 1996 و1997 خلال الفترة الأكثر دموية للتمرد الكردي في جنوب شرق البلاد قد يحرمها إلى حد كبير من أصوات الأكراد الذين يشكلون نحو خمس عدد السكان.



صلاح الدين دميرتاش



ولد في العاشر من نيسان/أبريل 1973 في ديار بكر واختاره حزب الشعوب الديموقراطي المناصر للأكراد مرشحا له رغم أنه في السجن منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.



تتهمه السلطات بقيادة "منظمة إرهابية". محام وأب لابنتين يؤكد أنه بات "رهينة" سياسية ويتم استهدافه بسبب معارضته الشرسة لأردوغان.



ترشح في وجه الرئيس التركي في انتخابات 2014 الرئاسية وحصد نحو عشرة في المئة من الأصوات.



تيميل قره ملا أوغلو



ولد في السابع من حزيران/يونيو 1941 في كهرمنماراس . ينتمي إلى حزب السعادة وكان نائبا ثلاث مرات وخصوصا عن حزب (الرفاه).



بحسب نبذته الشخصية التي نشرت على موقع حزبه، كان أيضا مساعدا مقربا من الإسلامي نجم الدين أربكان الذي يعتبر مرشدا لأردوغان.



أب لخمسة أولاد وكان رئيسا لبلدية مدينة سيواس في 1993.



دوغو برينتشيك



ولد في 17 حزيران/يونيو 1942 في غازي عنتاب ويقود حزب الوطن اليساري.



يحمل دكتوراه في القانون وأب لأربعة أولاد، سجن مرارا وخصوصا بعد الانقلاب العسكري في 1980.



سلطت عليه الأضواء بعدما لجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدفاع عن حقه في عدم الإقرار بحصول إبادة بحق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى في تركيا. وأصدرت المحكمة الأوروبية حكما لصالحه.