وزارة الخارجية: تُدين التفجير الذي وقع في أديس أبابا

رام الله / سما /

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين التفجير الذي وقع في أديس أبابا وسط حشد ضخم من الجمهور خلال خطاب دولة رئيس الحكومة الأثيوبية آبي أحمد، والذي أدى إلى جرح ما يزيد عن 83 شخصاً، وترى فيه إعتداءاً صارخاً على المدنيين العُزل والديموقراطية، ومحاولة لزعزعة الإستقرار والسلم والأمن في جمهورية أثيوبيا الصديقة.

إن الوزارة إذ تتمنى الشفاء العاجل لجرحى هذا التفجير، فإنها تُؤكد على وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب أثيوبيا الصديقة قيادةً وحكومةً وشعباً، وعلى ثقتها بقدرتها على مواجهة هذا الإعتداء لما فيه مصلحة الشعب الأثيوبي.