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آيزنكوت يأمر بزيادة الرقابة على دخول السوريين الى إسرائيل

الأحد 24 يونيو 2018 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت يأمر بزيادة الرقابة على دخول السوريين الى إسرائيل



وكالات / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الاحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أصدر تعليمات بتقليل عدد المصابين السوريين الذين يتم استقبالهم للعلاج في إسرائيل، خوفا من استغلال إيران لهذه الظاهرة.

وقالت القناة العبرية، إن رئيس الأركان أمر قبل أسبوع بزيادة الرقابة، على ظاهرة استقبال المصابين السوريين في إسرائيل، تخوفا من قيام المخابرات الإيرانية، باستغلال هذه الظاهرة، وارسال عناصرها للبلاد.

وبحسب القناة السابعة، تشير التخوفات لدى الجيش الإسرائيلي، الى وجود نية لدى إيران وحزب الله، لاستغلال ظاهرة علاج المصابين في إسرائيل، لأغراض أمنية استخباراتية.

#آيزنكوت #اسرائيل #سوريين

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