هآرتس: إسرائيل تمول مزارع استيطانية غير قانونية بالضفة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، عن أن الحكومة الإسرائيلية تدعم ماليا مزارع استيطانية بُنيت بشكل غير قانوني على أراضٍ ذات ملكية خاصة لفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن إحدى المزارع تقع قرب مستوطنة إفرات، والأخرى قرب مستوطنة جيفا بنيامين القريبة من رام الله. مشيرةً إلى أن الحكومة تدفع مئات آلاف الشواكل للمزرعتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المزرعتين تم تجهيزهما منذ نحو عقد من الزمن في أراضٍ لا تملكها "الدولة". مشيرةً إلى أن الاعتقاد السائد أنها وجدت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وادعت الجهات المحلية في تلك المستوطنات أن الأراضي تتبع "للدولة". فيما قالت الإدارة المدنية أن المحكمة العليا ستنظر في قضية تلك المزارع وقضايا تتعلق ببناء منازل في مناطق قد تكون ملكيتها لفلسطينيين، وأن قرار المحكمة سينفذ وأنه لا سلطة حاليا لهم على تلك المزارع.