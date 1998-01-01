جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس: إسرائيل تمول مزارع استيطانية غير قانونية بالضفة

الأحد 24 يونيو 2018 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: إسرائيل تمول مزارع استيطانية غير قانونية بالضفة



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، عن أن الحكومة الإسرائيلية تدعم ماليا مزارع استيطانية بُنيت بشكل غير قانوني على أراضٍ ذات ملكية خاصة لفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن إحدى المزارع تقع قرب مستوطنة إفرات، والأخرى قرب مستوطنة جيفا بنيامين القريبة من رام الله. مشيرةً إلى أن الحكومة تدفع مئات آلاف الشواكل للمزرعتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المزرعتين تم تجهيزهما منذ نحو عقد من الزمن في أراضٍ لا تملكها "الدولة". مشيرةً إلى أن الاعتقاد السائد أنها وجدت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وادعت الجهات المحلية في تلك المستوطنات أن الأراضي تتبع "للدولة". فيما قالت الإدارة المدنية أن المحكمة العليا ستنظر في قضية تلك المزارع وقضايا تتعلق ببناء منازل في مناطق قد تكون ملكيتها لفلسطينيين، وأن قرار المحكمة سينفذ وأنه لا سلطة حاليا لهم على تلك المزارع.

أخبار ذات صلة

مستوطنات - ارشيف

نتنياهو يصادق على بناء 68 وحدة استيطانية شمال شرق رام الله بالضفة

تقرير آمنستي: إسرائيل عذبت أطفال وانتهكت حقوق الإنسان بالضفة الغربية

الشهيد محمد ابو جامع -ارشيف

استشهاد مزارع متأثرا بجراحه التي اصيب بها ظهر اليوم شرق خان يونس

معبر ايرز

هآرتس: 20 مريضاً توفوا بسبب منع إسرائيل لهم من مغادرة غزة للعلاج

المزارع عمر سمور

استشهاد مزارع "31" عاما واصابة آخر بقصف مدفعي شرق خانيونس

الرئيس عباس

فيديو.. الرئيس: قررت اتخاذ اجراءات قانونية ومالية ضد غزة

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يشرح آفاق الدولة الفلسطينية في غزة وسيناء

شاهد.. فتاة تفجر نفسها بـ"الديناميت" على الهواء مباشرة!

جنبلاط : نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين

داخلية غزة توضح ملابسات وتفاصيل وفاة الموقوف "الدهيني"

بالتفاصيل .. ماذا بحث العاهل الأردني مع نتنياهو في لقائه الأخير؟

اسرائيل تنشر "عيون الكترونية" على طول الحدود مع قطاع غزة

صورة.. رحيل فنان سوري شهير ... وأيمن زيدان يتقدم العزاء

الأخبار الرئيسية

كوشنير

كوشنر: إذا لم يعد أبو مازن الى طاولة الحوار فاننا سننشر خطة السلام وهذا ما قاله عن غزة وحماس

شهيد

غزة : شهيد متأثرا بإصابته في "جمعة الوفاء للجرحى"

فيديو: اصابة جنود 3 إسرائيليين بعملية دهس جنوب بيت لحم وفرار المنفذ

صور ...مسيرة حاشدة في رام الله تطالب برفع العقوبات عن غزة

كوشنر وغرينبلات

"واشنطن بوست" تكشف كواليس بدء العد التنازلي لصفقة القرن