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غزة : شهيد متأثرا بإصابته في "جمعة الوفاء للجرحى"

الأحد 24 يونيو 2018 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : شهيد متأثرا بإصابته في "جمعة الوفاء للجرحى"



غزة / سما /

استشهد الشاب أسامة خليل أبو خاطر (29 عاما)، فجر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بالبطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة يوم الجمعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد أبوخاطر  متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خال جمعة "الوفاء للجرحى" أول أمس شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الصحة في تصريح مقتضب أن الشهيد أبو عامر أصيب برصاص حي في منطقة البطن، قبل أن يفارق الحياة فجر اليوم.

ويرتفع إلى 132عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ الثلاثين من آذار/مارس الماضي على حدود قطاع غزة، فيما زاد عدد الجرحى عن 14800 جريح بينها 54 نجم عنها حالات بتر أعضاء.

#غزة #شهيد

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