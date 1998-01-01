حالة الطقس: جو صاف ومعتدل وانخفاض على درجات الحرارة

رام الله - سما -

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافيًا ومعتدلاً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة –بحسب الأرصاد-تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى صافية وباردة نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء توقعت الأرصاد بأن يكون الجو صافيًا وحارًا نسبيًا إلى حار، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويتوقع أن يكون الجو يوم الأربعاء المقبل صافيًا وحارًا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.