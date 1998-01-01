جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: جو صاف ومعتدل وانخفاض على درجات الحرارة

الأحد 24 يونيو 2018 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: جو صاف ومعتدل وانخفاض على درجات الحرارة



رام الله - سما -

توقعت  دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافيًا ومعتدلاً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة –بحسب الأرصاد-تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى صافية وباردة نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء توقعت الأرصاد بأن يكون الجو صافيًا وحارًا نسبيًا إلى حار، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويتوقع أن يكون الجو يوم الأربعاء المقبل صافيًا وحارًا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس #رياح #امطار #موج

أخبار ذات صلة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

الطقس: جو بارد والحرارة أدنى من معدلها بـ3 درجات وتساقط الأمطار

بالتفاصيل .. تطورات متسارعة على حالة الطقس

تغيرات متسارعة على حالة الطقس في الأيام القادمة

توقعات الطقس حتى الأسبوع القادم في فلسطين

توتر - رفح

صور.. إصابتان و حالة من التوتر في رفح إثر مقتل شاب برصاص الأمن

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فتاة تفجر نفسها بـ"الديناميت" على الهواء مباشرة!

جنرال اسرائيلي: مصر تستعد لإطلاق خطة سياسية استراتيجية تتطلع لتحقيق أربعة أهداف

جنبلاط : نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين

بالتفاصيل .. ماذا بحث العاهل الأردني مع نتنياهو في لقائه الأخير؟

المركزي الفلسطيني يجتمع الشهر المقبل لإعلانه "بديلا للتشريعي" ومرجعية السلطة

اسرائيل تنشر "عيون الكترونية" على طول الحدود مع قطاع غزة

صورة.. رحيل فنان سوري شهير ... وأيمن زيدان يتقدم العزاء

الأخبار الرئيسية

شهيد

غزة : شهيد متأثرا بإصابته في "جمعة الوفاء للجرحى"

فيديو: اصابة جنود 3 إسرائيليين بعملية دهس جنوب بيت لحم وفرار المنفذ

صور ...مسيرة حاشدة في رام الله تطالب برفع العقوبات عن غزة

كوشنر وغرينبلات

"واشنطن بوست" تكشف كواليس بدء العد التنازلي لصفقة القرن

غزة -ارشيفية

جنرال إسرائيلي يشرح آفاق الدولة الفلسطينية في غزة وسيناء