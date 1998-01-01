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131 شهيدا وأكثر من 14800 جريح في غزة خلال مسيرة العودة

السبت 23 يونيو 2018 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
131 شهيدا وأكثر من 14800 جريح في غزة خلال مسيرة العودة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، عن إحصائية تفصيلية جديدة لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة العودة على الحدود الشرقية للقطاع منذ بدايتها.

وقالت الوزارة، إن اجمالي عدد الشهداء بلغ 131 شهيدًا منذ يوم 30 مارس الماضي، فيما بلغت الإصابات 14811 مصابًا بجراح مختلفة وبالاختناق منهم ( 6836 تم علاجهم ميدانيا في النقاط الطبية و 7975 تم علاجهم في المستشفيات).

وذكرت أن من الشهداء، 15 طفلًا دون سن ال 18عامًا وسيدتين، مشيرة إلى أنه من بين الإصابات 2525 طفلًا، و1158 سيدة.وحسب تصنيف الوزارة لدرجة الخطورة في مجمل الإصابات فقد بلغ عدد الإصابات الخطيرة 366 إصابة، والإصابات المتوسطة 3746 إصابة، والإصابات الطفيفة 10699 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات التي وصلت للمستشفيات، 3947 إصابة بالرصاص الحي، و427 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و1466 إصابة بالاختناق الشديد، و 2135 إصابة أخرى.

وأشارت الى أن حالات البتر بلغت 54 حالة، 47 منها بالأطراف السفلية، و7 بالأطراف العلوية.وفيما يتعلق بالاستهداف المباشر للطواقم الطبية ذكرت الوزارة أن ذلك أدى إلى استشهاد "مسعف و مسعفة"، ووقوع 229 إصابة بين المسعفين بالرصاص الحي و اختناق بالغاز، وأدى إلى تضرر 39 سيارة اسعاف بشكل جزئي.وعن استهداف الاحتلال مباشر للطواقم الصحفية، أشارت الوزارة إلى أن ذلك أدى إلى ارتقاء شهيدان، ووقوع 170 إصابة بالرصاص الحي والاختناق.

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