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صور ...مسيرة حاشدة في رام الله تطالب برفع العقوبات عن غزة

السبت 23 يونيو 2018 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ...مسيرة حاشدة في رام الله تطالب برفع العقوبات عن غزة



رام الله /سما /

نظم مئات المواطنين مسيرة حاشدة على دوار المنارة في مدينة رام الله اليوم السبت رفعوا خلالها لافتات تطالب السلطة برفع العقوبات عن قطاع غزة.

واحتشد المئات شخص تلبية لدعوة "الحراك الشعبي لرفع العقوبات عن غزة" فضلا عن المطالبة بانهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووزعت الشرطة الاعلام الفلسطينية على المشاركين في الوقفة.

وردد المشاركون في المسيرة التي أعقبت الوقفة، الهتافات المطالبة بانهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية.

وطالب المشاركون في المسيرة رفع العقوبات، لا سيما الرواتب، والتي أثرت على حياة المواطنين، وعدم تحويل جرحى مسيرات العودة للعلاج.



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#حصار #غزة #مسيرة #رام الله

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