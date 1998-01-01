فتح تدعو لمواجهة "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله /سما/

دعت حركة فتح كافة القوى على الساحة الفلسطينية وأبناء شعبنا دون استثناء للالتحام والتوحد في مواجهة المؤامرة الأكبر "صفقة القرن" الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الجهود الفلسطينية الشعبية والفصائلية والاعلامية بكافة أشكالها يجب أن تتظافر للتصدي للمؤامرة التي تُحاك بين أعضاء الفريق الواحد الأميركي- الاسرائيلي.

وشدد على أن الهدف الوحيد للأفكار الأميركية يكمن في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تماما من خلال بوابة المساعدات الانسانية والاقتصادية وشطب الاونروا بعد قرارهم المتعلق بالقدس، وتكريس حالة الانقسام.ودعا القواسمي وسائل الاعلام المختلفة والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، الى التركيز على فضح مؤامرة صفقة القرن، مؤكدا أن لشعبنا عنوان كبير اسمه منظمة التحرير الفلسطينية، وله حقوق سياسية وله حقوق في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.