جبهة النضال تنعى المحامية فيلتسيا لانغر

رام الله / سما /

نعت جبهة النضال الشعبي المناضلة المحامية فيلتسيا لانغر، التي وافتها المنية عن عمر يناهز 88 عاما، قضتها في الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان والأسرى، وكانت مثالا في الدفاع عن المظلومين، وحمل رسالة سامية متحدية كل الظروف والصعاب.

وأضافت الجبهة ان العالم اليوم يفتقد مناضلة وإنسانة شجاعة، كانت من اوائل المدافعين عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، وأمام محاكمه العسكرية، لسنوات طويلة، ومساهمتها في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه.

وقالت الجبهة إن المحامية لانغر والتي نشرت العديد من الكتب والمقالات عن تجربتها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ومن أشهرها كتابها "بأم عيني"، المنشور في بداية سبعينيات القرن الماضي، والذي قدمت من خلاله شاهداتها حول انتهاكات الاحتلال ونماذج من اصناف التعذيب الذي مورس بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونه، والذي فضح الاحتلال في العالم اجمع.

وتابعت الجبهة ستبقى لانغر خالدة في قلوب ابناء الشعب وكافة المدافعين عن حقوق الانسان.