غزة: شبان فلسطينيون يطلقون مبادرة طبية لتضميد آلام جرحي مسيرة العودة

غزة/سما/

بجهود ذاتية أطلق فريق شبابي مبادرة لتضميد آلام جرحى مسيرات العودة بزيارتهم في بيوتهم وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم لمساعدتهم على تجاوز أزمة عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات والعيادات الصحية نتيجة صعوبة إصاباتهم.

20 شابًا وفتاة من خريجي وخريجات كلية التمريض تحرّكوا على مستوى محافظات قطاع غزة الخمس، من أجل جمع التبرعات اللازمة للحصول على أدوات الإسعاف الأولي التي تمكنهم من ممارسة مهمتهم في طبابة المصابين وكذلك كأحد الحلول الأولية لأزمة نقص المستهلكات الطبية لدى وزارة الصحة التي لم تعد قادرة على توفير هذا الاحتياجات للجرحى.

عماد عصفور منسق المبادرة ويعمل في أحد المستشفيات في مدينة خانيونس، فيقول إن فكرة المبادرة انطلقت بسبب كثرة جرحى مسيرة العودة وخطورة الإصابات الناتجة عن الرصاص المتفجر والذي يسبب التهابات في الجروح، ما يتطلب تنظيف الجروح بشكل مستمر.

ويضيف:"أردنا أن يكون لنا بصمة كخريجين فالمبادرة نبعت من حاجة الناس لها، المستشفيات تعاني نقص الإمكانيات لذلك لجأنا إلى المتبرعين وفاعلي الخير كي يوفروا لنا المستهلكات الطبية اللازمة، نحن نتعامل حاليًا مع نحو 200 حالة على مستوى قطاع غزة".

ويؤكد عصفور إنهم تلقوا الكثير من الاتصالات من جرحى يودوا زيارتهم في بيوتهم نظرًا لعدم قدرتهم على التحرّك، لكن نقص الإمكانيات يقف حائلًا دون تمكّن الفريق من خدمة عدد أكبر، بل إن الكمية المتبقية ربما تنفذ خلال ثلاث أسابيع.

ويناشد عصفور وفريقه فاعلو الخير والمؤسسات الطبية تزويدهم بالأدوات اللازمة التي تعينهم على مواصلة عملهم الذي أرادوا منه مواصلة درب زميلتهم رزان النجار التي فقدوها شهيدة قبل عدة أيام، إلا أن ملائكة الرحمة يصرّون على المواصلة في هذا الدرب.

فريق مدينة غزة مكوّن من أربعة متطوعين كان اليوم في زيارة لجريح من جرحى يوم الرابع عشر من مايو وباشروا بالكشف على جرحه وتنظيفه والاطمئنان عليه ثم تضميده بلفافات جديدة، ويؤكد ان الفريق الشبابي يتولى مهمة الإشراف على الجرح، وأنا أشعر بالراحة معهم، وأتمنى أن تقدم لهم المؤسسات ما يكفي من مواد طبية من أجل مواصلة عملهم".







الممرض فادي العرعير فيؤكد أن المبادرة هي جزء من الدور الفعّال للشباب في المجتمع، أما المنطلق الذي يؤمن به فهو ضرورة أن يناضل كلٌ منا في موقعه ولا يستهين أي فرد بأي مهارة أو تخصص يمتلكه، المجتمع يحتاج كل شيء.

ويضيف العرعير :"أنا متطوع في مستشفى الشفاء وأتعامل مع حالات العشرات من الجرحى، أمرٌ يوميًا على معاناتهم وأتلمّس ما يشعرون به من ألم نتيجة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وعناء الطريق بسبب الإصابة، ومن هنا تشجعّت للمشاركة في المبادرة".

يقطن فادي في حي الشجاعية وفي حارته العديد من الجرحى وكما يؤكد هو يشهد معاناتهم بشكل مستمر، كما انهن كان أحد شهور مجزرة الشجاعية عام 2014 ما ولّد لديه طاقة ورغبة إضافية في تقديم أي مساعدة يتمكن بجهده من إنجازها.

للتواصل مع فريق المبادرة الشابية الطبية: 0597580364 عماد عصفور