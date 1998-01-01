آلية السفر عبر معبر رفح غدًا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة يوم السبت عن أن السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ (24 يونيو) سيكون للحافلات من الثانية حتى السادسة، من الكشف المُعلن أمس.

ودعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غدًا الساعة 7:00 صباحًا بصالة "النجار" في خانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وطالبت الوزارة المسافرين في باقي الحافلات بانتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 57 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 110، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

رابط كشف السفر