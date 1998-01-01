الشرطة تحجز 85 مركبة خاصة لتحميلها ركابا مقابل أجر

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شرطة المرور حجزت 85 مركبة لقيام سائقيها بتحميل ركاب مقابل أجر بصورة تخالف القانون، وحررت 199 مخالفة أخرى، وأوقفت 10 سائقين، وأحالت أوراق 34 لسائقين إلى دائرة الترخيص لاتخاذ إجراءات بحقهم .

وأضاف ارزيقات، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هناك تعليمات مشددة صدرت عن مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله لكافة مدراء شرطة المحافظات وإدارات المرور بضرورة متابعة ظاهرة المركبات الخاصة التي تنقل ركابا مقابل أجر، لتسببها بكثير من الإشكاليات الاجتماعية والقانونية ولما لها من مخاطر كبيرة، علاوة على كونها أصبحت تهدد قطاعا مهما وهو قطاع النقل العام.

ودعا ارزيقات كافة سائقي هذه المركبات إلى ضرورة التراجع عن استخدامها للنقل مقابل أجر خوفا من تعرضهم للمساءلة القانونية، خاصة أن القانون يسمح بتحرير مخالفة بقيمة 300 شيقل، لكنها لم تشكل رادعا بحق سائقيها لذلك ستكون الإجراءات أكثر تشددا كحجز المركبة، وتوقيف السائق، وإحالته للقضاء، وإحالة أوراقه لدوائر الترخيص لاتخاذ إجراءات أخرى .

وناشد ارزيقات المواطنين عدم استخدام هذه المركبات للنقل، حفاظا على أرواحهم ومصالحهم والتنقل بالمركبات العمومية والحافلات، لأنه في حال وقوع حادث سير فإن الراكب الذي يستخدمها يفقد حقوقه التأمينية كالعلاج والتعويض.