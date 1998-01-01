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القوى الوطنية تدعو إلى المشاركة في الاعتصام التضامني مع أهالي الخان الأحمر

السبت 23 يونيو 2018 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

 دعت القوى الوطنية والإسلامية جماهير شعبنا إلى المشاركة، اليوم السبت، في فعالية حماية أهلنا في الخان الأحمر على مشارف القدس المحتلة من محاولات الاقتلاع التي يمارسها الاحتلال.

وأضافت القوى في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إن تجمع المشاركين سيكون عند السابعة مساء في رام الله والتوجه للاعتصام في الخان الأحمر، بدعوة من هيئة شؤون الجدار والاستيطان والفعاليات الشعبية، وذلك لحماية الخان الأحمر ومطالبة العالم بالتدخل لوقف سياسة التطهير العرقي.

وأكدت القوى وحدة الدم والموقف والمصير، ورفض الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الباسل، داعية إلى الاستمرار بمسيرات العودة للمشاركة في الفعالية بالتزامن مع فعالية مماثلة لأهلنا في قطاع غزة على السياج العنصري الفاصل الجمعة 29/6 بعد صلاة الظهر باتجاه حاجز الاحتلال– بيت ايل رفضا لصفقة القرن، واعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

#القوى الوطنية #الخان الأحمر

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