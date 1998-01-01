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الديمقراطية تنعى المناضلة الأممية والناشطة الحقوقية فيلتسيا لانغر

السبت 23 يونيو 2018 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ببالع الحزن والألم الشديد، رحيل المناضلة الأممية والناشطة الحقوقية فيلتسيا لانغر، والتي كرست حياتها في النضال من أجل حقوق الفلسطينيين، وفي الدفاع عن الأسرى والمعتقلين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وقالت الجبهة: إن الناشطة لانغر خاضت معارك طويلة ضد سياسات القضاء الإسرائيلي لمخالفته إجراء المحاكمات العادلة ضد الأسرى الفلسطينيين. ورحلت مبكراً وهي التي وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في كتابها الشهير«بأم عيني»، ولم تستكمل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأضاف الجبهة: يهتز العالم الإنساني المتحضر كله، وفي قلبه قوى اليسار الديمقراطي في هذا العالم على هذا الرحيل الحزين للمناضلة لانغر.

وختمت الجبهة بتقديم التعازي للإنسانية جمعاء .. وشعوب أمريكا اللاتينية وبولونيا والحزب الشيوعي الإسرائيلي المناصر لقضايا وحقوق شعبنا وفلسطين وللجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأسرة الراحلة الكبيرة.

 
#الجبهة الديمقراطية

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