الشيوخي : حملة خليها تعفن لمقاطعة البندورة مستمرة

رام الله / سما /

أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ظهر اليوم لوسائل الإعلام المحلية استمرار حملة خليها تعفن لمقاطعة البندورة حتى تنخفض أسعارها.



واكد ان الحملة قد انطلقت صباح أمس الجمعة واليوم السبت قد انخفض سعر الكيلو إلى أقل من عشرة شواكل ووصل سعر الكيلو ما بين 7-8شيكل وبذلك ارادة المستهلك الفلسطيني سجلت انتصار على صعيد تخفيض سعر البندورة .



وأضاف أصبحنا نأكل بندورة بسعر الذهب الاحمر واصفا البندورة بالذهب الأحمر ومؤكدا ان شعبنا الصامد المرابط يريد أن يأكل البندورة بسعرها وليس بسعر الذهب الاحمر.

وأوضح أن قلاية البندورة هي وجبة فطور وغدا وعشا للفقراء وان كانت وجبة الفطور محببة للاغنياء.



وأشار لاستمرار وتواصل وتصاعد حملة خليها تعفن للبندورة خلال الايام القادمة حتى تنخفض أسعارها الجنونية غير المسبوقة .