بلدية خان يونس تنتهي من زراعة 700 شجرة معمرة في مشروع حدائق خان يونس

خان يونس / سما /

أنهت طواقم قسم الحدائق والمتنزهات بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس زراعة (700) شجرة معمرة في مشروع حدائق خان يونس العامة المعروفه بإسم "المتنزه الإقليمي" الواقع جنوب المدينة وذلك ضمن المساعي المبذولة لتوفير مساحات آمنة وخضراء تساهم في دعم البيئة المحيطة.

وبين المهندس عمر مطر رئيس قسم الحدائق والمتنزهات بالبلديةأهمية زراعة الأشجار في المتنزه الإقليمي والتي شملت الخروب والجميز والسدر والكينيا والسرو والتي تم زراعتها ضمن المساحة المخصصة والبالغة (50) دونماً من المساحة الإجمالية للمتنزه والبالغة (400) دونم تقريباً.

وأشار مطر إلى أن زراعة الأشتال تأتي ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وفتح مساحات إضافية للتمتع بالمنظر الجمالي لا سيما ونحن خلال موسم الصيف حيث يعتبر المتنزه قبلة لكافة المواطنين من أرجاء المحافظة وخارجها للتمتع بالمناظر الطبيعية وقضاء أجمل الأوقات.