7 أغذية تصاحبك في رحلة فقدان الوزن

وكالات / سما /

إذا كنت تسعى إلى تخفيض وزنك فإن اتخاذ قرارات صحية فيما يتعلق بنوع الغذاء قد يساعدك، مع التأكيد على أنه لا يوجد غذاء خارق يحرق الدهون، ولكن توجد أغذية صحية ضمن نظام غذائي متوازن يقلل مجموع السعرات الحرارية ما يؤدي لفقدانك الوزن.

ونقدم هنا لك 7 أغذية قد تساعدك في رحلتك لفقدان الوزن:

الأفوكادو، ويحتوي على دهون أحادية غير مشبعة صحية، وعلى مضادات الأكسدة. ويمثل الأفوكادو مصدرا صحيا للدهون أفضل من الزبدة، ولكن عليك تناول القليل منه.

الشاي الأخضر، وهو غني بمضادات الأكسدة ويزودك بالماء، ولكن لا تشربه مع السكر!

اللحوم الخالية من الدهون أو قليلة الدهون، مثل اللحم الأحمر الهبر، ولحم صدر الدجاج.

البيض، وهو مصدر غني بالبروتين، ولكن تناوله مسلوقا، وانتبه إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول لأنه غني بالكوليسترول، حيث تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 180 مليغراما، ويوصى بألا يتجاوز الشخص 300 مليغرام في اليوم.

الفلفل الأحمر الحار، ويقال إنه قد يساعد في زيادة معدل الأيض.

الخضار الورقية مثل السبانخ والملوخية.

البطاطس الحلوة، وهي غنية بالألياف الغذائية وتشعرك بالشبع.