استقبال حافل لبعثة خان يونس وغدا اياب نهائي كأس فلسطين

القدس المحتلة / سما /

وصلت بعثة نادي شباب خان يونس الى مدينة رام الله أمس الجمعة متأخرة بسبب إجراءات الاحتلال ، فيما كانت قد سبقتها بعثة نادي هلال القدس التي عادت من غزة بعد ان التقى فريقا الناديين في مباراة ذهاب نهائي كأس فلسطين لكرة القدم يوم الاربعاء 20 حزيران ، على ملعب فلسطين بغزة وانتهى اللقاء بفوز شباب خان يونس بالنتيجة 3/2

ويلتقي الفريقان غدا السبت في مباراة الاياب لتحديد بطل كأس فلسطين في الساعة السادسة مساء على ملعب فيصل الحسيني الذي قام اتحاد كرة القدم بإعادة تأهيله وفق احدث التصاميم والمواصفات العالمية .

وافاد مدير دائرة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حسام الحسين ان طاقما مكون من الحكم: براء ابو عيشه ويساعده فاروق عاصي ،أشرف ابو زبيده وعماد بوجه سيقودون اللقاء