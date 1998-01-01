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اختتام دورة لاعداد مدربي المنشطين للمخيمات الصيفية

السبت 23 يونيو 2018 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام دورة لاعداد مدربي المنشطين للمخيمات الصيفية



البيرة / سما /

اختتم المجلس الأعلى،، فعاليات الدورة التدريبية لاعداد مدربي المنشطين للمخيمات الصيفية للطلائع لعام 2018، واستمرت يومين ضمن برنامج مكثف في قاعة فندق ابراج الزهراء بمدينة البيرة، بمشاركة 45 متدربا باختصاصات مختلفة وبما يتوافق مع زوايا المخيمات الخمس وهي: التثقيف الوطني، الفنون والابداع، والدراما والمسرح، والصحة والبيئة، والرياضة.

وقال مروان وشاحي الوكيل المساعد لشؤون الشباب والرياضة في المجلس: ان الهدف الاساسي من التدريب تبادل المعرفة والمهارة، خاصة وان كافة المشاركين يمتلكون تقنيات خاصة بالتدريب مسبقا، واشار الى أهمية حضور صفات القائد في المدرب وهي التي تجعله مؤثرا.

وشكر المشاركون المجلس الاعلى على جهوده في تنظيم هذه الدورات مشيرين ان لها مردودا كبيرا في تعزيز القيم وتحسين خبراتهم وتسخيرها لتعود بالمنفعة على الطلائع والمجتمع، واشادوا بالمدربين: عماد بشناق، ومحمد عبد الحليم، على الاسلوب الرائع في التدريب .

ومن المقرر ان ينطلق المدربون الى محافظات الوطن الشمالية من أجل تدريب المنشطين بمضمون واحد وسياسة موحدة على النحو التالي: ٣ في الشمال و٢ في الوسط و٣ في الجنوب، وتوسع المجلس الاعلى العام الجاري بعدد المخيمات لتصل الى 507 مخيمات، بمشاركة حوالي 3000 منشط.

#المخيمات الصيفية

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