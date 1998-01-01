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اتحاد الكر ة المصري يفرض عقوبة على سعد سمير

السبت 23 يونيو 2018 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكر ة المصري يفرض عقوبة على سعد سمير



وكالات / سما /

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، على توقيع غرامة مالية على سعد سمير، لاعب منتخب مصر بعد الحركة المشينة التي قام بها ضد زميله محمود كهربا، فى مران المنتخب استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي.

 

وتسبب سعد سمير في أزمة داخل معسكر منتخب مصر في روسيا، حيث ثارت الجماهير المصرية غضباً عند مشاهدة لقطة الفيديو، خاصةً وأن الحركة المشينة كانت لحظة القاء هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة بعض التعليمات بالمحاضرة الفنية التي تخللت المران.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره السعودي، في اللقاء المقرر له الإثنين المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بالمونديال، حيث ودع الثنائي منافسات المسابقة بعد تلقيهما الخسارة في أول جولتين.

#سعد سمير #عقوبة

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