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منتخب السويد قد يعيد منتخب ألمانيا 80 عاماً إلى الوراء !

السبت 23 يونيو 2018 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب السويد قد يعيد منتخب ألمانيا 80 عاماً إلى الوراء !



وكالات / سما /

ينتظر منتخب ألمانيا مهمة صعبة للغاية اليوم السبت عندما يواجه منتخب السويد على ملعب “فيشت الأولمبي” ضمن إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2018.

 
 

وخسر منتخب الماكينات مباراته الأولى ضد المكسيك بهدف نظيف، بينما انتصرت السويد على كوريا الجنوبية بنفس النتيجة أيضاً، مما يجعلها تلعب بضغط أقل في لقاء اليوم.

ولا يوجد بديل آخر عن الفوز بالنسبة لألمانيا إن كانت تريد الإبقاء على حظوظها بالتأهل، فحتى التعادل قد يتسبب في إقصاء الفريق بنسبة كبيرة، وذلك متوقف على نتيجة مباراة السويد والمكسيك في الجولة الأخيرة.

وفي حال تمكن منتخب السويد من الفوز على ألمانيا في مباراة اليوم، فإن الماكينات سيودعون رسمياً بطولة كأس العالم 2018 كما حدث للسعودية ومصر والمغرب.

ولم يسبق لألمانيا أن ودعت دور المجموعات في المونديال من 80 عام، وتحديداً في نسخة 1938، وبالتالي فإن خسارتها اليوم ستكون حدثاً تاريخياً بجميع المقاييس.

وما يثير قلق الألمان أن السويد سبق لها أن أقصت منتخبهم الوطني عندما كان بطلاً في مونديال 1958 بالدور نصف النهائي.

#منتخب السويد #ألمانيا

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