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مدرب أرجنتيني: ميسي السبب في كل مشاكل المنتخب

السبت 23 يونيو 2018 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب أرجنتيني: ميسي السبب في كل مشاكل المنتخب



وكالات / سما /

وجه اللاعب الأرجنتيني السابق ريكاردو كاروزو لومباردي والمدرب الحالي سهام النقد لمواطنه ليونيل ميسي متهماً إياه بتعمد تقديم مستوى سيء مع منتخب الأرجنتين من أجل الإطاحة بمدربه خورخي سامباولي.

لومباردي يرى بأن أداء ميسي السيء ليس سببه المدرب سامباولي، بل ليونيل نفسه، ويستدل على ذلك بأن منتخب الأرجنتين بدل 7 مدربين في السنوات الأخيرة وجميعهم أخفقوا مع المنتخب لنفس السبب، وهو من وجهة نظره : ميسي في الملعب!

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريح صحفي يظهر غضبه الشديد من ليونيل “ميسي تسبب بإقالة سبعة مدربين، لدي شعور بأنه يتعمد تقديم أداءاً سيئاً حتى يتخلص من خورخي سامباولي”.

وأضاف “يجب عليهم طرده، ميسي لا يهتم بأي شيء، يلعب بطريقة معاكسة تماماً لما يريده المدرب. كما أنه يريد دائماً أن يكون محاطاً باللاعبين الذين يحبهم، وليس أفضل اللاعبين”.

ويتعرض ميسي لانتقادات حادة من قبل الجماهير ووسائل الإعلام بل وبعض مشاهير كرة القدم في بلاده الأرجنتين بعد خسارتهم أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 0-3 ضمن منافساتكأس العالم 2018 مع تعادلهم في المباراة الأولى بهدف لمثله في اللقاء الذي أهدر خلاله ليونيل ميسي ركلة جزاء.

#ميسي #المنتخب

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