الشرطة تضبط 40 مركبة خصوصية تعمل مقابل أجر في الخليل

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم 40 مركبة خصوصية كانت تنقل المواطنين مقابل أجر مادي في الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وخلال عمل دوريات الشرطة في شوارع المحافظة لحفظ الأمن والنظام وبسط سيادة القانون ومتابعة ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر , فقد قامت دوريات الشرطة بضبط 40 مركبة خاصة كانت تنقل المواطنين مقابل أجر مادي في شوارع المحافظة " .

وأضاف البيان بأنه قد تم حجز هذه المركبات ومخالفة السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول .

هذا وناشد البيان كافة المواطنين إلى عدم التعامل مع مثل هذه المركبات كونها ليست مجهزة ومعدة لهذه الغاية , مشدداً لأهمية وعي المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة من الجانب الأمني إذ أن استخدام وسائل النقل الخاص قد يؤدي لوقوع حوادث الطرق بسبب عدم حصول السائق على رخصة قيادة مؤهلة .