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بلدية غزة تزرع 1500 شتلة خلال شهر مايو الماضي

السبت 23 يونيو 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زرعت دائرة الحدائق في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية  غزة (1500) شتلة  خلال شهر مايو / آيار الماضي في حدائق ومناطق وشوارع رئيسة، ضمن جهودها لتحسين الواقع البيئي في المدينة .

وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري أنه تم زراعة ( 600 ) شتلة في الحدائق و( 336) شتلة في أرصفة الشوارع والجزر، و ( 410) شتلة في مؤسسات خارجية و ( 170) شتلة في مراكز البلدية ومرافق البلدية المختلفة .

وبينت أن أهم المناطق التي شملتها أعمال الزراعة هي: المنتزه الرئيس في شارع عمر المختار، وحديقة الحيوان، وحديقة دوار الحرية، وحديقة قوس قزح،  وشارع خليل الوزير ( اللبابيدي) وشارع كمال ناصر، بالإضافة إلى شارع عمر المختار، وشارع يوسف العظمة .

وبينت أنه قامت بتقليم (311) شجرة في الشوارع والحدائق العامة ومنها: حديقة الصداقة، والجندي المجهول، وحديقة الرشيد، وميدان أبو علبة وشارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني)، وفي حدائق وشوارع مختلفة من المدينة .  

ودعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على الأشتال وعدم العبث بالأشجار المزروعة في الشوارع والحدائق والأماكن العامة حفاظاً على الصحة البيئية والمظهر الجمالي للمدينة، موضحةً أنها تبذل جهودا كبيرة لزيادة المساحات الخضراء المزروعة بالأعشاب والأشجار كما في أراضي السرايا والكتيبة لتوفير أماكن تنزه للمواطنين .

#بلدية غزة #شتلة

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