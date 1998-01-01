الخليل : إصابة طفل ببتر في أصابعه إثر انفجار قنبلة أطلقها جنود الاحتلال نحوه

الخليل / سما /

أصيب الطفل عبد المهيمن عبد المحسن زيدان الدويك (14 عاما)، اليوم السبت، ببتر في أصابع يده اليمنى، إثر انفجار قنبلة ألقتها قوات الاحتلال تجاهه في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأفاد والد الطفل بأن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة صوب طفله أثناء تواجده في سوق اللبن بالبلدة القديمة ما تسبب بإصابته بجروح بالغة في يده اليمنى وبتر في أصابعه، وخدوش بأنحاء مختلفة من جسده نقل إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الخليل الحكومي.

وأوضحت مصادر طبية أن القنبلة تسببت في بتر 3 أصابع، وتهتك إصبعان، كما أصيب بخدوش سطحيه في رأسه وأنحاء مختلفة من جسده.