اسرائيل تنشر "عيون الكترونية" على طول الحدود مع قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت جهات مسؤولة ان اسرائيل تمكنت من تطوير نطام يمكنه اكتشاف بالونات وطائرات ورقية حارقة في الجو، مراقبة تحركها، وبعدها توجيه رجال الاطفاء الى اماكن سقوطها، ما يمكنهم اخماد النيران بشكل أسرع وتخفيف الاضرار.

يشار الى انه منذ 30 مارس/اذار، أي منذ بدء مسيرات العودة في قطاع غزة، أطلق فلسطينيون في قطاع غزة مئات الطائرات الورقية والبالونات المحملة بمواد مشتعلة، وأحيانا متفجرات، باتجاه الاراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى اشتعال حرائق بشكل شبه يومي.

ويخشى مسؤولون اسرائيليون انه إن لم تتوقف الهجمات الحارقة، او لا يتم احباطها، يمكن ان ينادوا لتصعيد العنف ما سيؤدي الى مواجهة عسكرية كبيرة مع حركات في قطاع غزة.

ويعمل نظام "سكاي سبوتر"، الذي طورته شركة "رفائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتطور، عند حدود غزة منذ بضعة ايام.

ويمكن للنظام، الذي تم تطويره لمواجهة طائرات مسيرة صغيرة، مراقبة البالونات والطائرات الورقية وتحديد موقعها، اتجاهها، والموقع المرجح لسقوطها. وبعدها يبلغ مشغلو النظام رجال الاطفاء، الذي يمكنهم محاولة وصول موقع السقوط لإخماد النيران قبل انتشارها.

يمكن استخدام النظام ايضا لتوجيه طائرات دفاع مسيرة التي تصطدم بالطائرات الورقية والبالونات في الجو وتسقطها.

وحتى الان جند احتياط في الجيش خبراء في تشغيل الطائرات المسيرة شغلوا هذه الطائرات، ولكن سيتمكن النظام قريبا السيطرة على الطائرات المسيرة بشكل تلقائي، وتوجيهها الى التهديدات.

وقد دمرت الهجمات الحارقة، التي يطلقها فلسطينيون بطائرات ورقية او بالونات مملوءة بغاز الهيليوم، محملة بمواد حارقة ويدفعها الريح باتجاه الاراضي الإسرائيلية، مساحات واسعة. وبالإجمالي، احترق حوالي 17,500 دونم من الحقول الاسرائيلية في أكثر من 250 حريق في الشهرين الاخيرين، وأكثر من نصفها واقعة داخل محميات طبيعية، بحسب التقديرات الاولية.

وهناك خلاف بين القادة الإسرائيليون حول طريقة الرد على المسؤولين عن إطلاق هجمات الحريق هذه، وينادي البعض الى أن يطلق الجيش النار على مطلقي الطائرات الورقية والبالونات فورا، بينما يدعي اخرون ان هذا خطوة مبالغ فيها.

وبالإضافة الى "سكاي سبوتر"، يستمر اختبار نظام ليزر يمكن استخدامه لإسقاط البالونات والطائرات الورقية اثناء تحليقها. وافاد تقرير يوم الخميس ان تطويره يتقدم، ويتوقع نشر هذا النظام حول غزة قريبا.

ومشروع آخر يتم تطويره يهدف لمواجهة احتمال تهديد طائرات مسيرة صغيرة محملة بمتفجرات. ويطلق النظام طائرة مسيرة تلاحق الجهاز المحمل بمتفجرات، وتطلق اشرطة الومينيوم تشبك ريش المحرك وتسقط الطائرة.