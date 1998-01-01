جمعية "ساهم" توزع مساعدات عينية ونقدية لمرضي السرطان برفح

رفح / سما /

ضمن حملة فكر بغزة قامت جمعية ساهم لرعاية مرض السرطان بتوزيع طرود غذائية على عدد من مرضي السرطان في محافظة رفح وذلك بتبرع من قبل مؤسسة الاغاثة الزراعية من داخل الخط الأخضر.

وقالت مها شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية أن جمعيتها نفذت عدة أنشطة وفعاليات إغاثية وترفيه تهدف لمساعدة مرضي السرطان للتخفيف عن كاهلهم من أعباء الحياة وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال.

وبينت أن الجمعية نفذت خلال أيام العيد فقد برنامج ترفيهي في مدينة الشارم بارك ، برفقة فريق "يلا نلعب" تخلله توزيع العديد من الهدايا القيمة.

ووجت شاهين رسالة إلى كافة الجهات المعنية بضرورة تكثيف الجهود والفعاليات للتخفيف من الضغوط الإجتماعية والاقتصادية والنفسية على الأطفال المحرومين من أبسط حقوقهم بالحياة.

وأضافت شاهين أن جمعيتها نفذت يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان والكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال تخلله اليوم توزيع مكرمه ماليه من الجمعية بالإضافة إلى بعض الجوائز والهدايا

وذكرت أن الجمعية عقدت أخر شهر رمضان مبادرة بعنوان " أزرع شجرة تزدد أملا"، والتي استهدفت اطفال مرضى السرطان، حيث قام كل طفل بزرع شجرة، لما لها من تأثير في الجانب النفسي والتكوين الداخلي لهم، فضلاً عن تعزيز الأمل لديهم ومن ناحية أخر توجيه رسالة للمجتمع بالرغم من مرضهم المستعصي إلا أنهم يزرعون الخير ويريدون أن يعيش الجميع وسط منظر جمل ومريح.

كما قامت الجمعية خلال شهر رمضان بتقديم العديد من الطرود الغذائية والمساعدة النقدية وتقديم وجبات سحور وإفطار وسلال خضار وتوزيع كسوة العيد للإطفال والرجال مرضي السرطان وكذلك تنظيم إفطارا جماعيا للمرضى وعائلاتهم في كافتيريا ومطعم سوا .

وشكرت شاهين فاعل الخير الذي تبرع بالإفطار وقدم ما يزيد عن 250 وجبة افطار.

وقالت شاهين أن جمعيتها وزعت مكرمة مالية على 100 مريض سرطان المسجلين لدي الجمعية بتبرع م

كما نفذت إدارة الجمعية عدة زيارات تفقدية لمرضي السرطان من بينها زيارة لعائلة المرحوم محمد أبو ريدة الذي توفي بعد أن غلبه مرض السرطان قبل عدة أشهر

وعبرت مها شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادتها التامة لإدخال الفرح والسرور على نفوس المرضى من جميع الفئات مؤكدة علي استمرارها ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمتهم وتوجهت بخالص شكرها لكل من تبرع وساهم بمساعدة مرضي السرطان .