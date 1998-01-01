جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جمعية "ساهم" توزع مساعدات عينية ونقدية لمرضي السرطان برفح

السبت 23 يونيو 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

ضمن حملة فكر بغزة قامت جمعية ساهم لرعاية مرض السرطان بتوزيع طرود غذائية على عدد من مرضي السرطان في محافظة رفح وذلك بتبرع من قبل مؤسسة الاغاثة الزراعية من داخل الخط الأخضر.

وقالت مها شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية  أن جمعيتها نفذت عدة أنشطة وفعاليات إغاثية وترفيه تهدف لمساعدة مرضي السرطان للتخفيف عن كاهلهم من أعباء الحياة وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال.

وبينت أن الجمعية نفذت خلال أيام العيد فقد  برنامج ترفيهي في مدينة الشارم بارك ، برفقة فريق "يلا نلعب"  تخلله توزيع العديد من الهدايا القيمة.

ووجت شاهين رسالة إلى كافة الجهات المعنية بضرورة تكثيف الجهود والفعاليات للتخفيف من الضغوط الإجتماعية والاقتصادية والنفسية على الأطفال المحرومين من أبسط حقوقهم بالحياة.

 وأضافت شاهين أن جمعيتها نفذت يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان والكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال تخلله اليوم  توزيع مكرمه ماليه من الجمعية بالإضافة إلى بعض الجوائز والهدايا

وذكرت أن الجمعية عقدت أخر شهر رمضان مبادرة بعنوان " أزرع شجرة تزدد أملا"، والتي استهدفت اطفال مرضى السرطان، حيث قام كل طفل بزرع شجرة، لما لها من تأثير في الجانب النفسي والتكوين الداخلي لهم، فضلاً عن تعزيز الأمل لديهم ومن ناحية أخر توجيه رسالة للمجتمع  بالرغم من مرضهم المستعصي إلا أنهم يزرعون الخير ويريدون أن يعيش الجميع وسط منظر جمل ومريح.

كما قامت الجمعية خلال شهر رمضان بتقديم العديد من الطرود الغذائية والمساعدة النقدية وتقديم وجبات سحور وإفطار وسلال خضار وتوزيع كسوة العيد للإطفال والرجال مرضي السرطان وكذلك تنظيم إفطارا جماعيا للمرضى وعائلاتهم  في كافتيريا ومطعم سوا .

وشكرت شاهين فاعل الخير الذي تبرع بالإفطار وقدم ما يزيد عن 250 وجبة افطار.

وقالت شاهين أن جمعيتها وزعت مكرمة مالية على 100 مريض سرطان المسجلين لدي الجمعية  بتبرع م

كما نفذت إدارة الجمعية عدة زيارات  تفقدية لمرضي السرطان من بينها زيارة لعائلة المرحوم محمد أبو ريدة الذي توفي بعد أن غلبه مرض السرطان قبل عدة أشهر

وعبرت مها شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادتها التامة لإدخال الفرح والسرور على نفوس المرضى من جميع الفئات مؤكدة علي استمرارها ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمتهم وتوجهت بخالص شكرها لكل من تبرع وساهم بمساعدة مرضي السرطان  .

#جمعية ساهم

أخبار ذات صلة

ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني يستبعد وقف مساعدات واشنطن لأن "انهيار السلطة ليس مصلحة أمريكية واسرائيلية"

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

عبير القنيبي

الفلسطينية "عبير القنيبي" تتأهل للمرحلة ما قبل النهائية لجائزة "أفضل معلم في العالم"

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : تفاصيل مذهلة لصفقة القرن تتضمن حوافز مادية ضخمة وموطئ قدم لدول الخليج في القدس

هارتس: نتنياهو لا يريد الحرب وحماس لديها اوراق ضغط قوية لتحسين ظروف غزة

صحيفة جزائرية: قطر ستدعم الاردن بحجم كل المساعدات الخليجة

فيديو.. البرازيل تهزم كوستاريكا بثنائية في الوقت القاتل

مدرب الأرجنتين يكشف سبب الخسارة أمام كرواتيا

معاريف تزعم : نتنياهو اجتمع سراً بولي العهد السعودي في الأردن

صفقة القرن والوجه الجديد للتسوية..بقلم ماجد سعيد

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

موقع عبري: يجب التوصل إلى تسوية مع حماس قبل أن نجد أنفسنا داخل القطاع

نتنياهو وبن سلمان

معاريف تزعم : نتنياهو اجتمع سراً بولي العهد السعودي في الأردن

206 اصابة في جمعة "الوفاء للجرحى" على حدود غزة

مسيرة العودة - غزة

مسيرات العودة : الجمعة القادمة من غزة الى الضفة

القواسمي - ارشيف

القواسمي لـ"سما": زيارة كوشنير وجرينبلات للمنطقة "صفر كبير" والمشروع الأمريكي لن يمر مهما كلف الثمن

الاتصالات الفلسطينية